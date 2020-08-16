Трампа уличили в желании встретиться с Путиным: в Белом доме все опровергли

Мирослав Семенюк Мир 16:45, 16.08.2020 Обновлено: 17:54, 16.08.2020

Президент США Дональд Трамп якобы хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США.

Как сообщает NBC News со ссылкой на свои источники, это желание Трамп озвучил своим помощникам.

В администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита Белый дом считает объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

Один из вариантов, который рассматривает американская сторона, заключается в подписании лидерами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

Позже помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США не планирует встречаться с Путиным перед президентскими выборами.

Как сообщал OBOZREVATEL, США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией, чтобы потом к сделке присоединился Китай.

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