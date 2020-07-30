Трамп заговорил о переносе выборов президента США

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

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В своем Twitter он объяснил такую необходимость условиями введения всеобщего голосования по почте, которое, по словам главы Белого дома, будет "самым неточным и мошенническим в истории".

"С универсальным голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо) 2020 год будет самым неточным и мрачным в истории. Это будет большим конфузом для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать???" – задал вопрос Трамп.

По его мнению, голосование по почте уже превращается в "катастрофическое бедствие".

"Демократы говорят об иностранном влиянии на голосование, но они знают, что голосование по почте - легкий путь для иностранных стран участвовать в гонке. Более того, точного подсчета нет!" – возмутился президент США.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам опроса, проведенного компанией SSRS, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 14%.