Трамп задумал вернуть Россию в G7 и перенести саммит

Президент США Дональд Трамп решил отложить проведение саммита "Большой семерки" (G7) до осени. При этом выразил желание пригласить на него Россию.

По его мнению, нынешний формат группы устарел. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире", – сказал он.

Американский лидер отметил, что формат G7 "неэффективный". Поэтому предложил расширить саммит и включить в него еще четыре страны: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Напомним, что Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 года, когда организация называлась "большой восьмеркой" или G8. Как известно, из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы стран и больше она не участвовала во встречах этого формата.

Также Трамп подчеркнул, что провести саммит в 2020 году получится не раньше сентября. Со своей стороны в пресс-службе Белого дома добавили, что глава США хочет, чтобы страны обсудили во время встречи ситуацию с Китаем. Отмечается, что ранее саммит планировали провести в конце июня в Вашингтоне, однако из-за коронавируса в конце марта президент принял решение организовать встречу по видеосвязи.

