Трамп задумал создать аналог ВОЗ: началось горячее обсуждение

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте подразделения, функцией которого будет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний.

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Как пишет газета Politico со ссылкой на свои источники, новый отдел может возглавить координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс.

Дональд Трамп планирует создать аналог ВОЗ

По данным издания, подразделение может стать альтернативой работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой Трамп собирается приостановить.

Согласно планам Белого дома, Госдеп назначит координатора, который будет контролировать готовность к пандемиям и реагирование на них: от распространения вакцин и лекарств по всему миру до разработки протоколов для предотвращения распространения заболеваний.

Источник сообщил, что предложение обсуждалось 21 мая на заседании Совета нацбезопасности и вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID). В USAID недовольны инициативой, так как создание нового отдела может снизить влияние и финансирование агентства.

Один из представителей USAID заявил изданию, что в Госдепе были разочарованы действиями агентства на фоне распространения COVID-19. Кроме того, рабочая группа Белого дома по борьбе с заболеванием критиковала USAID за решение отправить медицинские товары в другие страны в разгар пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая.

Президент США направил письмо-ультиматум главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором угрожал прекратить финансирование организации, если в течение 30 дней не будут реализованы "существенные улучшения".

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