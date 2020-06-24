Трамп задействовал закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

Американский президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям.

Об этом в среду, 24 июня, сообщили на сайте Белого дома. В указе главы США отмечается, что производство "сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических пусковых систем" крайне важно для национальной обороны Соединенных Штатов.

303-й закон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

По мнению Трампа, этот документ – наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач, на что он обратил внимание в указе.

Добавим, это уже не первый случай приведения в действия подобных законодательных актов Трампом. В апреле американский лидер поручил перевести производство необходимых для борьбы с коронавирусом аппаратов ИВЛ в соответствии с законом военного времени.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о решении сократить численность американских войск в Германии. Причиной таких мер он назвал недостаточное выделение Берлином средств на оборону, а также поддержку строительства газопровода с РФ.