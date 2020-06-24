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Трамп задействовал закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
1,4 т.
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям.

Об этом в среду, 24 июня, сообщили на сайте Белого дома. В указе главы США отмечается, что производство "сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических пусковых систем" крайне важно для национальной обороны Соединенных Штатов.

303-й закон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

По мнению Трампа, этот документ – наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач, на что он обратил внимание в указе.

Добавим, это уже не первый случай приведения в действия подобных законодательных актов Трампом. В апреле американский лидер поручил перевести производство необходимых для борьбы с коронавирусом аппаратов ИВЛ в соответствии с законом военного времени.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о решении сократить численность американских войск в Германии. Причиной таких мер он назвал недостаточное выделение Берлином средств на оборону, а также поддержку строительства газопровода с РФ.

СШАполитикаоружиеДональд Трамп
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