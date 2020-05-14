Трамп взялся за санкции против Китая из-за COVID-19: что грозит Поднебесной

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций против Китая из-за пандемии COVID-19.

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Речь идет об отказе китайских властей сотрудничать со Штатами во время их исследования о происхождении вируса. Об этом сообщает пресс служба Белого дома.

"Я уважаю Линдси Грэма и обязательно изучу этот законопроект", – сказал Трамп на встрече с губернаторами.

Отмечается, что ранее группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената проект закона, которым предусматривается введение санкций против Китая за его отказа сотрудничать во время выяснения причин возникновения пандемии коронавируса. Автором выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Согласно документу, в течение 60 дней КНР должна предоставить все необходимые данные для расследования, ведущегося США, их союзниками или структурами ООН.

Кроме того, власти Китая должны закрыть рынки, где продают диких животных, а также освободить задержанных в Гонконге активистов.

Если этого не случится, США могут прибегнуть к "замораживанию" китайских активов, введению запрета на въезд для официальных лиц из Китая, а также запретить американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.

Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.

Вскоре американский лидер заявил, что не верит, будто Китай мог намеренно начать распространение коронавируса. Вероятно, добавил он, это случилось, из-за "некомпетентности".

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