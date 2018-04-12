"Я никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть, очень скоро или не так скоро вообще!", - написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Разумеется, после предупреждения Путину быть готовым к "новым и умным ракетам", а также заявления о том, что "отношения с Россией хуже, чем во время Холодной войны", это высказывание выглядит странно.

Если конечно исходить из того, что реакция на химическую атаку Асада должна была быть быстрой и имеющимися силами. Но Трамп взял паузу. Как пишет CNN, Вашингтон согласовывает свои действия с союзниками. А за одно и перебрасывает дополнительные силы.

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Что указывает на одно - в Белом доме собрались бить больно, долго, наотмашь, на практике показывая, что ждет и российский режим.

Кроме того, взятая пауза обеспечивает еще одно преимущество. Апогей операции против Сирии может быть приурочен к "святому" для любителей скреп времени - майским праздникам. К слову именно к этому времени ожидается подход к Сирии еще одной авианосной ударной группы США.

И не исключено, что очередной парад под стенами Кремля на 9 мая, будет проходить на фоне разгрома главного друга Путина и многочисленных "ихтамнетов", вооруженных последними новинками российского оружия.

Примечательно, что ровно год назад США уже били по силам Асада крылатыми ракетами. Это был далеко не самый массированный удар, но и тогда Москве пришлось срочно и весьма сумбурно объяснять российским патриотам, почему самая современная российская система ПВО, залог их скреп и гордости, не работает.

И ситуация с той поры не сильно изменилась. Сирия все также находится в окружении авиабаз США и союзников, что позволяет наносить воздушные удары с любых направлений за минимальное время. Речь идет о десятках ударных самолетах, которые за считанные минуты могут подняться в воздух и даже не заходя в зону поражения ПВО противника выпустить дальнобойные крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM.

JASSM - весьма новая ракета, которая может размещаться даже на легких истребителях F-16 и F-18. Она не только летит на минимальной высоте, но и создана с использованием технологий "стелс", что позволяет спокойно проходить через ПВО противника. А дальность ее действия, около 400 км, позволяет пилотам не заходить в зону действия огня даже дальнобойных зенитно-ракетных комплексов.

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Удар могут нанести бомбардировщики. Кроме "стелсов" B-2, которым по силу долететь до Сирии хоть из США, в дело могут пойдут проверенные B-52 и B-1, взлетевшие с авиабаз в Европе.

Кроме того, Сирия находится в области "работы" Пятого и Шестого флотов США, которые действуют в Средиземном море и в Индийском океане. При этом в самом Персидском заливе уже стоит главная сила американских ВМС - авианосная ударная группа во главе с "Теодором Рузвельтом". Это по состоянию на сейчас. А в рамках двух-трех недель в этот же район прибудет из Норфолка "Гарри Трумэн", точно такой же авианосец проекта "Нимиц".

И кроме самих авианосцев, на каждом из которых находится авиакрыло до 90 машин, они действуют совместно с крейсерами, эсминцами и подлодками, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк".

Возможности этой военной махины на порядки превышает даже гипотетические возможности российских сил хоть как-то повлиять на события. И в Кремле это прекрасно понимают. Именно по этой причине на авиабазу Хмеймим, где базируются российские самолеты, перелетели ВВС Асада. А сирийский порт Тартус, спешно покинули российские корабли, включая новенький, спущенный на воду лишь 3 года назад, фрегат "Адмирал Григорович".