Трамп вызвал "бурю" заявлением об Израиле: реакция мира

Заявление президента США Дональда Трампа о признании за Израилем сирийских Голанских высот, которые страна аннексировала в 1967 году после военных действий, вызвало волну возмущения в мире.

Так, в России уже заявили, что Москва не пойдет на признание Голанских высот за Израилем. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов, передает РИА Новости.

"Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отреагировал на заявление.

"Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Пока это только некий призыв, будем надеяться, что он и останется призывом", – сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал слова Трампа неудачными.

"Неудачное заявлении Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса. Мы никогда не допустим легитимации оккупации Голанских высот", — отметил он.

В Сирии также осудили слова президента США.

"Сирия решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанских высотах", — приводит SANA заявление ведомства.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

По мнению экспертов, это решение может стать первым шагом к поддержке аннексии Россией украинского Крыма.

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