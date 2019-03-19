Трамп выступил за расширение НАТО: названа страна

Президент США Дональд Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО.

Как передает DW, Трамп во время встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что активно рассматривает возможность принять Бразилию в Альянс или какой-то другой военный блок.

Также глава США поддержал желание латиноамериканского государства получить членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Новости Трамп ставил вопрос о выходе США из НАТО

Отметим, недавно Болсонару комплементарно высказался об иммиграционной политике Трампа, поддержав строительство стены на границе США и Мексики.

Жаир Болсонару и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп выступил с жестким обращением к странам НАТО, упрекнув близких союзников в том, что они десятилетиями пользуются щитом безопасности США.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал