Трамп выступил за расширение НАТО: названа страна

Президент США Дональд Трамп выступил за вступление Бразилии в НАТО.
Как передает DW, Трамп во время встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что активно рассматривает возможность принять Бразилию в Альянс или какой-то другой военный блок.
Также глава США поддержал желание латиноамериканского государства получить членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Отметим, недавно Болсонару комплементарно высказался об иммиграционной политике Трампа, поддержав строительство стены на границе США и Мексики.
Жаир Болсонару и Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп выступил с жестким обращением к странам НАТО, упрекнув близких союзников в том, что они десятилетиями пользуются щитом безопасности США.
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