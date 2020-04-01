Президент США Дональд Трамп во вторник, 31 марта, выступил с обращением к американской нации, призвав придерживаться строгого карантина минимум до конца апреля.

На пресс-концеренции в Белом доме глава государства заявил, что ситуация очень серьезная. Об этом пишет Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трамп добавил, что следующие две недели станут для американцев чрезвычайно болезненными, однако для сдерживания пандемии Штаты должны пойти на этот шаг.

"Для американцев абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти!" – подчеркнул он.

Трамп выступил со срочным обращением к нации

"И затем, надеюсь, как предсказывают эксперты.., мы увидим настоящий свет в конце туннеля", – добавил президент.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящий в состав рабочей группы Белого дома, в свою очередь заявил, что жители США должны быть готовы к тому, что жертвами коронавируса потенциально могут стать до 100 тысяч американцев.

"Какой бы шокирующей ни была эта цифра, мы должны быть к ней готовы. Будет ли так много? Я надеюсь, нет, и я думаю, что чем больше мы будем настаивать на смягчении, тем выше вероятность достижения такого числа. Однако, давайте будем реалистами, нам нужно быть готовыми к тому, что мы увидим это", – заявил Фаучи.

Он уточнил, что подобный уровень смертности неприемлем, и что администрация "сделает все возможное, чтобы снизить" будущую смертность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии. В стране заразились уже более 188 тысяч граждан.

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