Президент США Дональд Трамп выразил предположение, что глава Росси Владимир Путин не хочет его победы на выборах.

При этом заявил, что "нравится" российскому лидеру. Об этом он сказал интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure, передает FreeNews.

"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", – сказал Трамп.

Трамп и Путин

По словам президента США, также не хочет его победы на выборах и правительство Китая.

Отмечается, что ранее Трамп не раз говорил о том, что "никто не был таким жестким по отношению к России", как он. Такие заявления американский лидер делал на фоне обвинений в "сговоре" с Россией на предыдущих выборах главы США, хотя это не нашло подтверждений в ходе расследования. Подобные обвинения отрицали и в Кремле.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп намерен баллотироваться на второй четырехлетний срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец заявил, что президент США Дональд Трамп может снять санкции с России и "парализовать" Пентагон на пять дней, чтобы дать главе РФ Владимиру Путину возможность летом этого года покорить одну из стран Балтии, Украину и Беларусь.