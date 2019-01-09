Трамп выступил с экстренным обращением к нации: что изменится до американцев

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".

В то же время, чрезвычайное положение объявлено не было, хотя местные СМИ и некоторые политики накануне прогнозировали такой исход, передает "Укринформ".

"Правительство остается закрытым по одной – и только по одной причине: демократы отказываются финансировать безопасность границы", – заявил президент США, возложив вину за "шатдаун" на демократов.

Дональд Трамп Росбалт

Он заявил, что ситуация с нелегальной миграцией на южной границе США является "гуманитарным кризисом", от которой страдают все американцы.

"Эта ситуация может быть решена за 45 минут встречи", – отметил Трамп, объявив, что приглашает на переговоры по этому вопросу в Белый дом лидеров Конгресса.

Сразу после выступления президента США американские телеканалы протранслировали ответ демократов – спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера.

Так, они обвинили Трампа в раздувании кризиса и умышленном затягивании "шатдауна" с целью получения денег на стену, далеко не эффективным и аморальным средством обеспечения пограничной безопасности. Они напомнили Трампу, что во время выборов тот обещал заставить Мексику финансировать его идею, однако когда это не удалось, обратился к Конгрессу с требованием выделить миллиарды на строительство новой стены.

"Президент Трамп обязан прекратить удерживать американцев в заложниках и должен положить конец созданию кризиса, он должен снова открыть правительство", – заявила Пелоси.

Чак Шумер, со своей стороны, отметил, что вместо объединения нации, нынешний президент работает на раскол.

Напомним, что 4 января Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.

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