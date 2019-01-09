Трамп выступил с экстренным обращением к нации: что изменится до американцев

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".
В то же время, чрезвычайное положение объявлено не было, хотя местные СМИ и некоторые политики накануне прогнозировали такой исход, передает "Укринформ".
"Правительство остается закрытым по одной – и только по одной причине: демократы отказываются финансировать безопасность границы", – заявил президент США, возложив вину за "шатдаун" на демократов.
Дональд Трамп
Росбалт
Он заявил, что ситуация с нелегальной миграцией на южной границе США является "гуманитарным кризисом", от которой страдают все американцы.
"Эта ситуация может быть решена за 45 минут встречи", – отметил Трамп, объявив, что приглашает на переговоры по этому вопросу в Белый дом лидеров Конгресса.
Сразу после выступления президента США американские телеканалы протранслировали ответ демократов – спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера.
Так, они обвинили Трампа в раздувании кризиса и умышленном затягивании "шатдауна" с целью получения денег на стену, далеко не эффективным и аморальным средством обеспечения пограничной безопасности. Они напомнили Трампу, что во время выборов тот обещал заставить Мексику финансировать его идею, однако когда это не удалось, обратился к Конгрессу с требованием выделить миллиарды на строительство новой стены.
"Президент Трамп обязан прекратить удерживать американцев в заложниках и должен положить конец созданию кризиса, он должен снова открыть правительство", – заявила Пелоси.
Чак Шумер, со своей стороны, отметил, что вместо объединения нации, нынешний президент работает на раскол.
9 января 2019 г.
Напомним, что 4 января Палата представителей Конгресса США для завершения "шатдауна" приняла два законопроекта о финансировании правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).