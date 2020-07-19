Трамп выступил против ношения масок в США

Президент США Дональд Трамп отказался рекомендовать всем гражданам носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19.

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"Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет", – сказал американский глава в интервью на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о возможном указе об обязательном масочном режиме.

Он сказал, что у руководства Министерства здравоохранения изменились взгляды на этот вопрос.

"Доктор Фаучи [Энтони Фаучи, главный инфекционист США] сказал: не надевайте маску", – заявил Трамп. Он добавил, что хочет, чтобы у людей была определенная свобода.

Президент подчеркнул, что такие средства зашиты тоже могут вызывать проблемы, однако в целом приносят пользу. "Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски – это хорошо", – сказал глава Соединенных Штатов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп во время посещения военного госпиталя впервые с начала пандемии коронавируса публично надел защитную маску.