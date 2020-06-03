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3 июня • обновлено в 17:44
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Трамп высказался за присутствие России в G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл.

Об этом он сказал в интервью Fox News Radio, передает Reuters. Напомним, что ранее американский лидер предложил пригласить на следующий саммит "Большой семерки" дополнительно 4 страны, включая РФ.

Отмечается, что в интервью у Трампа спросили, что такого сделал глава РФ Владимир Путин, чтобы завоевать его доверие и вернуть в этот клуб стран.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

"Он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме. Теперь производство там стабильно. Они (цены на нефть. – Ред.) опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", – высказался Трамп.

Он также подчеркнул, что половина встреч представителей G7 посвящена России, но при этом Путина на них нет.

"Если бы он был там, вопросы было бы намного легче решить", – добавил американский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп решил отложить проведение саммита "Большой семерки" (G7) до осени и выразил желание пригласить на него Россию.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Саммит G7
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
США
Тег
политика
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