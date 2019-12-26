"Он был идеальный!" Трамп высказался о скандальном разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским, который привел к процедуре импичмента, не было давления.
Об этом американский глава в четверг, 26 декабря, написал на своей странице в Twitter. "Звонок с Украиной был идеальный, без давления", – подчеркнул Трамп.
В своем сообщении президент возмутился, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет право объявлять импичмент, хотя у нее даже нет большинства в Палате.
При этом Трамп назвал Пелоси сумасшедшей и добавил, что конгрессвумен не получила ни единого голоса от республиканцев.
Напомним, после встречи с законодателями по Сирии в Белом доме президент США оскорбил Нэнси Пелоси, назвав ее "больным человеком".
Зеленский и Трамп
ОП
...& overwhelming,” but this Scam Impeachment was neither. Also, very unfair with no Due Process, proper representation, or witnesses. Now Pelosi is demanding everything the Republicans weren’t allowed to have in the House. Dems want to run majority Republican Senate. Hypocrites!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
Сам он заявил, что начатая процедура американской Демократической партии является государственным переворотом.
Зеленский в свою очередь сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.
19 декабря Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям. Далее дело должно перейти в Сенат.
Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с резкой речью на некоторых конгрессменов.
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