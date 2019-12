"Он был идеальный!" Трамп высказался о скандальном разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским, который привел к процедуре импичмента, не было давления.

Об этом американский глава в четверг, 26 декабря, написал на своей странице в Twitter. "Звонок с Украиной был идеальный, без давления", – подчеркнул Трамп.

В своем сообщении президент возмутился, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет право объявлять импичмент, хотя у нее даже нет большинства в Палате.

При этом Трамп назвал Пелоси сумасшедшей и добавил, что конгрессвумен не получила ни единого голоса от республиканцев.

Напомним, после встречи с законодателями по Сирии в Белом доме президент США оскорбил Нэнси Пелоси, назвав ее "больным человеком".

...& overwhelming,” but this Scam Impeachment was neither. Also, very unfair with no Due Process, proper representation, or witnesses. Now Pelosi is demanding everything the Republicans weren’t allowed to have in the House. Dems want to run majority Republican Senate. Hypocrites!