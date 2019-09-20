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20 сентября • обновлено в 21:25
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Трамп высказался о давлении на Зеленского

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу за разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как передает CNN, Трампу неизвестно, касается ли представленная на него жалоба контактов с Зеленским.

"Я действительно не знаю", — заявил Трамп.

Напомним, по данным СМИ, Трамп может давить на власть Украины, чтобы она помогла ему на президентских выборах 2020 года.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента назвали точную дату встречи Трампа и Зеленского.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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