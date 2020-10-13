Трамп вышел на многолюдный митинг с открытым лицом и бросал маски в толпу. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп провел первый предвыборный митинг во Флориде после того, как вылечился от COVID-19. Он появился перед американцами без маски и кидал ими в присутствующих.

Во время мероприятия Трамп заявлял, что чувствует себя отлично и утверждал, что имеет антитела к коронавирусу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я чувствую себя очень сильным. Я пойду и поцелую здесь каждого. Я буду целовать парней и красивых женщин – всех. Я дам вам большой крепкий поцелуй", – заявил Трамп.

Трамп кидал маски в толпу во время митинга во Флориде

"Есть кое-что хорошее. Меня не нужно запирать в подвале. И я все равно этого бы не допустил. Когда ты президент, ты не можешь запереться в подвале. Ты должен выбраться оттуда, и это рискованно. Это рискованно, но ты должен выбраться оттуда", – добавил он.

Ранее врач Трампа Шон Конли сообщил, что американскому лидеру сделали несколько экспресс-тестов на коронавирус "несколько дней подряд" и все они оказались отрицательными. Дополнительно к этим тестам также исследовали другие лабораторные показатели, чтобы определить, что президент уже не заразен.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская газета The New York Times заявила, что якобы лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние.