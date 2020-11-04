Трамп вырвался в лидеры в округе, который 60 лет "определял" президента

Президент США Дональд Трамп вырвался в лидеры в округе Виго (штат Индиана). Последние шесть десятилетий кандидат, который побеждал в нем, становился президентом.

По результатам подсчета 45% бюллетеней, действующий глава государства опережает своего соперника – кандидата от Демократической партии Джо Байдена – 54% против 44%, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американское телевидение.

Округ Виго с населением в 107 тысяч человек более 60 лет выбирал того кандидата, который в итоге становился президентом США.

Так, в 2016 году Трамп победил там Барака Обаму с перевесом в 14 процентных пунктов. Сам же Обама побеждал в нем в 2008 и 2012 годах.

Напомним, что 3 ноября в США состоялись выборы президента США. По состоянию на утро 4 ноября у Джо Байдена было 238 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. У Трампа – 213. OBOZREVATEL следит за подсчетом голосов в режиме онлайн.