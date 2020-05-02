Трамп выдвинул кандидатуру нового посла США в Украине: названо имя

Новым послом США в Украине может стать стратегический советник от Соединенных Штатов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Кит Дейтон.

Соответствующую кандидатуру выдвинул американский президент Дональд Трамп, говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома 2 мая.

Трамп и Дейтон Коллаж

Отметим, Дейтон с 2010 года является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии. Также он – стратегический советник по обороне в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах.

Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант (в отставке с 2010 года), он 40 лет прослужил в американской армии. Военный говорит на русском и немецком языках.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поприветствовал такое решение Трампа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление о "разгроме фашизма" и "общей цели" по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.