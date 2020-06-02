Трамп ввел войска в Вашингтон из-за массовых беспорядков

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими.

Он пригрозил сделать тоже самое в регионах, где губернаторы не могут разобраться с протестующими. Об этом Трамп заявил во время прямого включения из Белого дома, передает "Укринформ".

"После того, что произошло в городе прошлой ночью, я отправляю туда тысячи вооруженных солдат, военнослужащих и правоохранителей, чтобы остановить беспорядки, кражи, вандализм, погромы и бессмысленное уничтожение имущества", – заявил Трамп.

Дональд Трамп

Глава государства подчеркнул, что мобилизует "все имеющиеся федеральные ресурсы – гражданские и военные" для противодействия протестам по всей стране.

Трамп сказал, что больше всего от беспорядков страдают мирные граждане. Он заверил, что является союзником всех мирных протестующих. Однако, по его словам, протестами воспользовались анархисты, поджигатели, мародеры и преступники.

"Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего террора, уничтожения невинных жизней и пролития невинной крови, преступления и покушения на гуманность", – подчеркнул президент США.

Он отметил, что распорядится развернуть войска в других городах и штатах, если они не будут принимать необходимых мер для защиты жизни и собственности местных жителей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США не затихли протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Они охватили более 200 городов, но уже сейчас что власть, что протестующие рассказывают о тех, кто прикрываясь акциями, пытается создавать массовые беспорядки.