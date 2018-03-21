Трамп встретится с Путиным: появились первые подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем".

Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом РФ во вторник, 21 марта, передает "Интерфакс".

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Лидер США пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим на то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

Между тем в Кремле уточнили, что Путин и Трамп затронули тему личной встречи во время состоявшегося во вторник телефонного разговора. По данным главы кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова, президент РФ это намерение поддержал.

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп все же провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах. Госдеп объяснил это дипломатическим протоколом.

В то же время американский сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за беседу с Путиным.