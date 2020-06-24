Трамп всерьез предложил назвать коронавирус "кунг-флю"

Американский президент Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп".

Выступая 23 июня на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, президент заявил, что мог бы придумать 19 других названий для COVID-19. Когда же Трамп произнес слово "кунг-флю", собравшиеся на митинге начали бурно аплодировать, передает The Hill.

"У нас все было хорошо до эпидемии и будет после эпидемии. Я могу дать вирусу 19 имен: "Ухань", "Кунг-флю" (flu с англ. – грипп). Кто-то называет "китайским гриппом". Но мы станем после пандемии гораздо сильнее, чем когда-либо до этого", – подчеркнул Трамп.

Называя коронавирус "кунг-флю", Трамп обыграл название китайского боевого искусства кунг-фу. Как отмечает агентство, он несколько раз за митинг упомянул о Китае в контексте пандемии. Американский лидер не впервые акцентирует внимание на китайском происхождении коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Талсе, штат Оклахома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разорвать отношения с Китаем из-за того, что он не сдержал распространение COVID-19.