Чтобы было просто и понятно - скажу матом. Слабонервных просьба не читать.

Господа, те что здесь, в Америке. Я уже писал, но отклика было мало - видимо постеснялись. Так вот второй раз.

Если нашего президента и его партию окончательно достала Украина, всё что с ней связано и не связано, то почему они ведут эту провокационную двойственную политику лжи и клеветы??? То есть, я могу понять рядового Джона, которому все равно на эту Украину и НАТО вместе с ней. Потому что он совершенно не собирается, если его спросить, дать даже цент на какие-то русско-украинские дела. Тем более, что Украина не в НАТО, союзником официальным не является, Будапештский меморандум мы соблюли до буквы и в принципе, кроме как акта доброй воли с нашей стороны, ничем другим участие в Украине не является.

Если, конечно, не думать в прогрессии и помнить историю, что нельзя хулиганам давать стакан молока и печенье на столе со скатертью. Они после этого заявятся к тебе домой и заберут вообще всё и вся, так как им противопоказана доброта и понимание. Они гопники и хулиганы, а не мать-терезы. Потому всё это тупое заигрывание с русскими, это какой-то мега-дебилизм от правых, которые совсем спятили.

Если вопрос стоит так, что русские интересы каким-то образом стали нам интересны, то почему нет ни единого внятного объяснения, a в чём они интересны? Где конкретика? Что, где, почём? Как это нам выгодно? Зачем оно нам нужно?

Всякие теории заговора или великие геополитические планы, это всё красиво, но с Путиным, который показал, что из себя представляет, невозможно. Пока Россия не проиграла войну или не разрушена революцией, она не будет вести нормальный диалог. Она себя ощущает сильной на фоне наших маразматиков от республиканцев и наших революционер-дебилов от демократов. И над ними заседает вообще пугало - Трамп. С такими как в России сейчас ничего нельзя подписать или о чём-то договориться. Это пустой звук и дешевле бумаги, где будет стоять эта подпись.

Уже ясно полному идиоту, что Трамп всеми силами хочет слить Украину. Помпео, уверен, ведёт подпольные консультации с Лавровым, каким образом посадить Зеленского в полное г*вно на переговорах и при этом заставить его считать и кричать на публику, что эти нечистоты есть величайшая честь. Если Зеленский имеет ум и яйца, он должен назвать всё своими именами и даже под угрозой продолжения войны, не допустить русских условий. Ни под какими обещаниями и угрозами. Либо Украины не станет.

Разумеется, европейцы и американцы в гробу видели ситуацию, что нужно защищать Украину в НАТО. Потому эти надежды или мокрые сны с Украины, смотрятся полным бредом. Точно также ЕС - им не нужна разваленная, разворованная, отсталая Украина с ворюгами и холопами. Они сами себя в ЕС не могут из финансовой дыры уже 12 лет вытащить. Потому даже разговоры про вступление куда то, про какие-то военные базы, про план Маршала для Украины, про рог изобилия с запада -- звучат как анекдот для совсем тупых. Однако, даже если всего этого нет, то зачем дополнительно в Украину кидать камни и ставить её на самое последнее место в мире, как просто провальную страну. Да, Украина близка к состоянию failed state. Но этого пока не состоялось и будем надеяться и не будет. Но при этом, когда даже такой как сенатор Круз, который далеко не дурак во внешней политике, считает, что Украина взламывала американские выборы в 2016 году, потому что украинский посол написал статью, в которой критиковалась готовность кандидата Трампа признать Крым российским, то что можно требовать от более прозаичных членов этой партии?

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Где логика всего этого??? Тем более, это не тот ли самый Круз, которого Трамп в 2016 году вымочил в дерьме, сказав, что его отец убил Кеннеди и что его жена банальная проститутка? Где мозги, честь и яйца этого Круза или он тоже, как и все, мудак со справкой?

Ещё и ещё раз - ну если украинский проект мёртв, вы ненавидите Украину, она вам мешает бабло получать и делать, у вас другие планы, то можно уйти от Украины в сторону достойно и не заниматься распространением русских фальшивок, сплетен и грязи, которая на пользу Путину и для восстановления СССР-2. Не надо даже американскую армию агитировать за русских, да так успешно, что генералитет наш уже за голову схватился. Не хотите защищать НАТО и 5я статья мертва на сегодня - значит она мертва. Найдите в себе силы сказать, что вы считаете Украину вассалом Москвы.

Дайте понять Эстонии, что она пригород Питера. Покажите всему миру, что мы не воюем за демократию и даже не помогаем дружественному диктатору, но охраняем нефтевышку в Сирии. Пошлите на хрен Германию и Францию, Японию и Канаду. Зато наладьте прекрасный диалог с колобком из Северной Кореи, с хулиганом-президентом в Филиппинах, с авторитарным лидером Бразилии и мордоворотом всея Венгрия.

Если республиканцам дороги такие персонажи с твёрдой рукой, а демократически избранные лидеры для них как дерьмо в проруби болтающееся, то сделайте шаг, жест, движение. Найдите смелость быть дерьмом до конца, не пытаясь всё время доказать, что вы таки порядочные. Ах да, зато мы поддерживаем Израиль и этим можно, как фиговым листочком, прикрыть всё остальное наше уродство.

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Вот честно скажу - достали, задолбали эти дегенеративные лицемеры. Они даже врать толком не умеют - их морды слишком кривые и улыбки чересчур фальшивы, чтобы хотя бы на секунду усомниться в их намерениях. И я ни в коем случае не за демократических дебилов, тех, что далеко слева. У них свой шизофреник на шизофренике скачут и делают тупые заявления и утопически-вредные предложения. Но там слева хотя бы дебилы честные. Они так в это верят, в свой, этот новый американский социалистический утопизм, как русские революционеры верили в светлое будущее коммунизма. Справа же, чистое враньё и подтасовка. Там не верят ни во что, ни единому слову из их же собственных ртов в их же собственных СМИ, но делают вид, что очень озабочены!!! Это просто абсолютно топорно и примитивно сделанная ложь и фабрикация, для не обезображенных интеллектом и на ком не лежит печать добродетели. С разными, якобы чистыми пречистыми, гневными выскочками, типа конгрессмена Джордана или "очень озабоченного" сенатора Кеннеди. Кипит их разум возмущённый - правда в них говна больше, чем ума и я уже не уверен, что это именно разум кипит, а не что то иное.

Короче, этот цирк с плохими клоунами, тупой администрацией всего заведения и верно-подданной публикой, которая рукоплещет любому спектаклю, как бы примитивен он не был - наиболее яркое напоминание о том, насколько проблемы политического устройства в США достигли апогея сегодня, в отсутствии реальной и понятной цели, которой была борьба с СССР до 1991 года. И выборы ещё даже не начались. Предстоит жутко грязный год. В котором явно будет замешано всё от Калифорнии до Украины, от Вашингтона до Бандеры, от Трампа до Путина и всё всё всё остальное.

Никогда в наше время ставок выше, чем эти выборы - ещё не было. И дело даже не в самой Украине, сколько в дальнейшей судьбе всего американского мирового порядка, который Америка по крупицам строила все послевоенные годы и который теперь разваливается, не её внешними врагами, а её же, не очень умным, далеко не чистым душой и с грязными руками шулера, про-русским президентом и также его партией подхалимов, жуликов и аферистов.

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