Трамп вплоть до 21 января будет совершать непредсказуемые шаги, – Фельштинский

Дональд Трамп остается президентом США до 12 часов дня 21 января 2021 года, и весь этот период он будет совершать непредсказуемые шаги.

Как сказал в комментарии "Гордон" российско-американский историк Юрий Фельштинский, перед уходом из Белого дома Трамп может использовать право амнистии на близких ему людей и даже на самого себя.

"Он, скорее всего, использует президентское право амнистии на членов своей семьи, близких ему сотрудников и единомышленников и даже на себя самого, что будет, конечно же, тоже беспрецедентно. А потому никто не будет понимать, что с этим делать, пока вопрос не рассмотрит Верховный суд США", – отметил эксперт.

По его словам, этот "цирк со зверьками на арене" будет продолжаться вплоть до 21 января.

"К чему это приведет, никто не понимает. Несколько дней назад Трамп заявил, что уйдет из Белого дома, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. По американским нормам и традициям выборщики обязаны за Байдена проголосовать. Но далеко не во всех штатах прописано законом, что выборщики обязаны голосовать так, как проголосовали избиратели", – подчеркнул Фельштинский.

Он считает, что Трамп никогда не признает, что проиграл выборы.

"Он продемонстрирует каждым своим шагом, что за ним стоит серьезная поддержка. Хоть он и проиграл выборы, он собрал больше голосов, чем любой другой республиканский президент за всю историю Америки. Другое дело, что сторонников демократов пришло голосовать еще больше", – заявил историк.

По его мнению, Трамп в американской политике будет постоянным фактором вплоть до своей смерти.

"Единственное, что может переломить ситуацию, – это уголовные дела, которые, я уверен, начнут вырастать, как грибы в лесу, после 21 января 2021 года, когда Трамп перестанет быть недосягаемым для суда президентом. Прежде всего это будут финансовые и налоговые дела в штате Нью-Йорк", – добавил Фельштинский.

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