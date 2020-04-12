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12 апреля • обновлено в 09:04
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Трамп впервые в истории ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США

14.7т
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Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса.

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Для этого американский лидер подписал соответствующую декларацию. Последним ее подал штат Вайоминг, куда только недавно добрался вирус, сообщил представитель администрации президента Джадд Дир в Twitter.

"Впервые в истории глава государства объявляет, что режим стихийного бедствия существует во всех 50 штатах сразу. Президент продолжает отвечать на запросы каждого из губернаторов, чтобы защитить здоровье американцев", – написал он.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

По словам губернатора Вайоминга Марка Гордона, указанный режим позволит подготовиться и мобилизовать ресурсы до тех пор, когда они понадобятся. Как отмечает Fox News, подписанная декларация предоставляет финансирование местной власти и общественным организациям.

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавируса заразилось 539 879 людей, умерло 20 577 человек – страна находится на первом месте в мире по количеству зараженных и жертв. Еще 30 543 пациента успешно прошли лечение и были выписаны из больниц. Накануне в стране был зафиксирован рекордный показатель антирейтинга – за сутки погибли более двух тысяч человек.

Трамп впервые в истории ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical от коронавируса умер украинец. По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, мужчины не стало 7 апреля.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
вирус
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, гарный момент глубоко лизнуть хозяевам : объявите у себя режим стихийного бедствия - типа вы уже 51 штат
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1
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А теперь представьте какое стихийное бедствие ожидает Украину в связи с этими событиями ? Думаете хитрый Яйценюх зря вдруг появился. Выбирает gnida, где нора теплее будет.
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Он Алекс
Он Алекс
БоХ - в помощь !, а какое будет ? Режим ЧС введён уже почти как месяц, а что там на России? Каникулы ?
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Мир

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