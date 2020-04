Трамп впервые в истории ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Для этого американский лидер подписал соответствующую декларацию. Последним ее подал штат Вайоминг, куда только недавно добрался вирус, сообщил представитель администрации президента Джадд Дир в Twitter.

"Впервые в истории глава государства объявляет, что режим стихийного бедствия существует во всех 50 штатах сразу. Президент продолжает отвечать на запросы каждого из губернаторов, чтобы защитить здоровье американцев", – написал он.

По словам губернатора Вайоминга Марка Гордона, указанный режим позволит подготовиться и мобилизовать ресурсы до тех пор, когда они понадобятся. Как отмечает Fox News, подписанная декларация предоставляет финансирование местной власти и общественным организациям.

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавируса заразилось 539 879 людей, умерло 20 577 человек – страна находится на первом месте в мире по количеству зараженных и жертв. Еще 30 543 пациента успешно прошли лечение и были выписаны из больниц. Накануне в стране был зафиксирован рекордный показатель антирейтинга – за сутки погибли более двух тысяч человек.

🚨With @realDonaldTrump 's declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. 🇺🇸 # COVID19