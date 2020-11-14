Как и было предсказано, после искового фиаско в Аризоне у Трампа "посыпались" и другие штаты. Апелляционный суд Пенсильвании отказал республиканцам в признании недействительными 10 тысяч бюллетеней, указав на стоящие перед страной "беспрецедентные проблемы" – в первую очередь пандемию.

В свою очередь суд в Мичигане нашел необоснованным и отклонил иск трампистов, требовавших запретить утверждение результатов голосования. Начав свыкаться с неизбежным, Трамп впервые публично допустил возможность ухода из Овального кабинета: "Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", –сказал он, комментируя вопрос о следующем хозяине Белого дома.

Мое личное важное наблюдение: заглянув в твиттер Трампа, я обнаружил, что за последние сутки он не написал почти ни одного собственного твита, делая лишь ретвиты видео да всяких изданий-помоек типа Брейбарт и каких-то малоизвестных (для русскоязычного читателя) трампистов, которые публикуют малоактуальные для нынешнего политического процесса высказывания. Единственный полноценный собственный твит хромой утки звучит так (цитирую дословно с сохранением фирменного КАПСЛОКА):

"Ведущий исследователь и статистик США Ричард Барис – народный эксперт – ЗАБАНЕН в Твиттере за сообщение о спорных выборах после заявления о 10 тысячах мертвых голосов в Мичигане. Когда же, наконец, отменят эти мошеннические выборы!"

Да, так и написал – "когда отменят выборы", а не их итоги. Хотелось бы показать Дональду страну его мечты, в которой выборы отменили уже много лет назад, но, я думаю, он и так знает, как она называется.

Что важно? Во-первых, это означает, что администрация Твиттера ориентируется, к счастью, на решения судов, а не административный окрик из Белого дома и тем более не на городских сумасшедших: разделение властей – основа цивилизованного правового государства. Во-вторых, всю минувшую неделю с момента победы Байдена мы слышали трамповскую пропаганду о неизбежном пересчете голосов и втором сроке, но теперь похоже, что шар сдувается и со свистом прыгает по комнате, не успев надуться. То, что суды не примут иски, было ясно с самого начала. Меня интересовало другое: как скоро сам Трамп перестанет воевать с Океанией и примет реальность? Я допускал, что этот процесс затянется как минимум на месяц, однако отрезвление, похоже, начало наступать быстрее. Одновременно у комментаторов-трампистов, оставлявших под моими текстами односложные реплики с уверенностью в "Трампе 2020", заметно поубавилось пыла: они перешли в режим тоски, уйдя в тень и перестав доказывать мне, что Земля плоская. Вовсе не жду, что они признают ее шарообразность: я в этом смысле куда меньший оптимист, чем Байден, надеющийся примирить две Америки (на самом деле надо просто дождаться, когда вменяемая Америка физиологически переживет невменяемую). Я лишь жду, когда эти люди перестанут ходить на выборы. Не только в Америке, и но и везде.

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