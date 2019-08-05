Трамп возобновит смертную казнь в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ужесточат наказания за преступления на почве ненависти, а также массовые убийства, и введут смертную казнь.

Об этом он сказал 5 августа в Белом доме, комментируя недавние нападения в Эль-Пасо и Дейтоне, передает "Интерфакс".

Американский лидер дал поручение Минюсту изменить законодательство, сделав его более строгим.

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить законодательство, которое гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", – сказал он.

Он добавил, что администрация обратилась с запросом в ФБР, чтобы определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения преступлений.

Президент также призвал ужесточить законодательство в сфере оборота оружия и гарантировать, что лица, "которые представляют угрозу для общественной безопасности, не имеют доступа к огнестрельному оружию, а если они и будут иметь ее, тогда чтобы это оружие можно было быстро изъять".

Дональд Трамп

Как писал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

Первый случай произошел в торговом центре Техаса Cielo Visa в городе Эль-Пасо. Второй – в городе Дейтон, Огайо.

Еще одно нападение случилось в Чикаго. Неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков возле детской площадки.

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