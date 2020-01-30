Триумфально урегулировав северокорейскую ядерную проблему, президент США Дональд Трамп отважно взялся за решение другой, еще более животрепещущей. На этот раз легендарный "мастер сделки" (самоназвание) вознамерился навеки примирить палестинских арабов с Израилем. "Вы избрали меня для того, чтобы я вершил великие дела", – без лишней скромности заявил Трамп, представляя общественности свой план палестино-израильского урегулирования, претенциозно названный "сделкой века".

План, что и говорить, грандиозен: в обмен на согласие с израильской аннексией 22% территории Западного берега реки Иордан ("иорданской долины", обеспечивающей орошение примерно 80 тысяч гектаров посевных земель) и легализацию созданных там еврейских поселений, а также на признание Иерусалима "единой и неделимой" столицей Израиля палестинским арабам обещаны: собственное суверенное государство со столицей в "Восточном Иерусалиме", некоторые отдаленные районы пустыни Негев и, "главная морковка" – 50 миллиардов долларов инвестиций. Которые, по просьбе США, должны будут выделить им разные арабские страны и частные инвесторы через некий "многосторонний банк развития", отвечающий общепринятым требованиям "отчетности, прозрачности и защищенности от коррупции".

Новое палестинское государство, на создание которого, по замыслу авторов "плана Трампа", уйдет не менее четырех лет, станет все же не совсем суверенным. Оно будет демилитаризовано, лишено контроля над своими наземными и морскими границами. И в целом, не вполне свободно в своей внутренней и внешней политике. Фактически оно может оказаться даже менее суверенным, чем нынешняя Палестинская автономия.

И вишенка на торте: демаркация новой израильской границы на Западном береге реки Иордан будет проведена Израилем совместно с США, но без участия Палестинской автономии. Это хороший подарок палестинским арабам.

К сказанному следует добавить одну очень симптоматичную деталь. В прошлом США не раз выступали посредниками между арабами и израильтянами. Так было в 1979 год, когда Египет и Израиль смогли примириться при посредничестве президента США Д. Картера. И в первой половине 90-х годов, когда Палестина и Иордания договорились с Израилем, во многом благодаря усилиям президента США Б. Клинтона.

Напротив, нынешний президент США огласил свой план палестино-израильского урегулирования в присутствии премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху, но не стал заморачиваться приглашением на эту церемонию главы Палестинской автономии М. Аббаса или его представителей. В результате, сама эта церемония выглядела, в лучшем случае, как продукт американо-израильского сговора, а в худшем – как попытка открытого шантажа палестинцев. Которые столь одностороннюю "сделку века" ожидаемо отвергли.

Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?

Моя версия сводится к тому, что, действуя таким образом, он, во-первых, хотел отвлечь внимание американцев от перипетий своего импичмента, а, во-вторых, надеялся заручиться поддержкой симпатизирующих Израилю избирателей на предстоящих в этом году президентских выборах.

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