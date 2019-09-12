Трамп восстановил военную помощь Украине: подробности

Администрация президента США Дональда Трампа решила разблокировать выделение военной помощи Украине.

Об этом сообщили в Сенате США, передает Reuters. Такое решение было принято за несколько часов до обсуждения поправки к закону о расходах на оборону.

В помощь входят, в частности, деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 миллионов долларов от Министерства обороны.

Трамп восстановил военную помощь Украине

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что о решении по финансированию Конгресса сообщили поздно 11 сентября. Отмечается, что эти деньги могут начать использоваться через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии", – отметил он.

Во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената, сенатор Линдси Грэм указал, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны также будет продлено, отметив, что Украина "получит деньги".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенаторы взбунтовались против Трампа из-за нежелания разблокировать помощь Украине.

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