Главная Новости
7 марта • обновлено в 23:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп внезапно сравнил разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус

1.3т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп сравнил свой разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским с тем, как проводится тестирование на коронавирус в США.

Как сообщает "Голос Америки", такую неожиданную мысль Дональд Трамп выразил во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в городе Атланта (штат Джорджия).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?" – заявил американский лидер, сравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была одной из главных причин проведения процедуры импичмента американского президента, инициированной в сентябре 2019 года.

Между тем вице-президент США Майк Пенс, который был назначен ответственным за стратегию по сдерживанию вспышки коронавируса, в пятницу, 6 марта посетил штат Вашингтон, где зафиксировано больше всего случаев заражения.

Он отметил, что запрос на тесты COVID-19 успешно удовлетворяются там, где общины пострадали и беспокоятся по поводу коронавируса. Кроме того Пенс добавил, что две американские компании объявили о готовности продавать тесты для выявления коронавируса гражданам уже в понедельник, 9 марта.

Как писал OBOZREVATEL раньше:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Фууу))) Xoxлы становятся токсичными с каждым днем всё больше и больше))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги