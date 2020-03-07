Трамп внезапно сравнил разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сравнил свой разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским с тем, как проводится тестирование на коронавирус в США.

Как сообщает "Голос Америки", такую неожиданную мысль Дональд Трамп выразил во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в городе Атланта (штат Джорджия).

Дональд Трамп

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?" – заявил американский лидер, сравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была одной из главных причин проведения процедуры импичмента американского президента, инициированной в сентябре 2019 года.

Между тем вице-президент США Майк Пенс, который был назначен ответственным за стратегию по сдерживанию вспышки коронавируса, в пятницу, 6 марта посетил штат Вашингтон, где зафиксировано больше всего случаев заражения.

Он отметил, что запрос на тесты COVID-19 успешно удовлетворяются там, где общины пострадали и беспокоятся по поводу коронавируса. Кроме того Пенс добавил, что две американские компании объявили о готовности продавать тесты для выявления коронавируса гражданам уже в понедельник, 9 марта.

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