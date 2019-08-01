Трамп внезапно позвонил Путину и предложил помощь: в чем дело

Президент США Дональд Трамп вечером 31 июля позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", – сказали там.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Отмечается, что Путин поблагодарил Трампа "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Хозяин Кремля заверил американского лидера, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Ранее Путин решил отправить военнослужащих для помощи в тушении масштабных пожаров в Сибири, чем вызвал волну негодования в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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