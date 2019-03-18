Трамп внезапно изменил cкандальное решение по Сирии: о чем речь

США разработали план оставить в Сирии до тысячи военнослужащих, хотя ранее президент Дональд Трамп в резкой форме обещал полностью вывести войска, что вызвало отставку его министра обороны Джеймса Маттиса.

Решение пришлось изменить якобы после неудачных переговоров между администрацией Трампа и чиновниками из Европы, Турции и курдов, пишет Daily Beast.

Отмечается, что чиновники месяцами работали над разработкой плана по созданию безопасной зоны в северо-восточной части Сирии для сирийских беженцев, но они еще не смогли договориться о том, кто будет поддерживать и патрулировать ее.

Дональд Трамп

Решение оставить половину воинского контингента в Сирии, скорее всего, успокоит американских законодателей, которые жестко раскритиковали Трампа за его первоначальный план.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белый дом анонсировал, что США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

Напомним:

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