Ще пару місяців тому доля президентських виборів у США вважалась практично вирішеною. Байден впевнено лідирував, нарощуючи свою перевагу як за опитуваннями, так і за коефіцієнтами у букмекерів. На його перемогу давали 1,6 проти 2,7-2,8 на перемогу Трампа. Це був неймовірно великий розрив. Який спершу надовго завмер, а потім почав потихеньку танути.

Вибух відбувся після затвердження Камали Харіс кандидатом у віце-президенти. Судячи з результатів, вибір сильно вдалим букмекери називати відмовились. Ставки Байдена майже не попливли, лишившись у діапазоні 1,6-1,7, але Трамп різко набрав, підтягшись до рівня 2,2-2,3. Далі усе пішло тим же курсом – розрив невпинно тане. На даний момент у Байдена 1,8-1,9, а Трамп наступає йому на п’яти: 1,91-2.

Гандикапу уже немає. Букмекери пояснюють це, у першу чергу, гіперактивністю Трампа, який носиться Америкою і дуже активний в політиці та у соцмережах. Байден кудись зник. Чи то пересиджує коронавірус, чи то вік уже дає про себе знати (точніше кажучи - стан здоров'я, як я зрозумів). Чи можливо дається взнаки шок від втрати сина. Букмекери пояснюють це симбіозом цих причин.

Отже, на даний момент шалька терезів перехиляється сильно на бік Трампа, який, щоправда, іще вперед поки що не вийшов. Йому ще доведеться поборотись за втрачену аудиторію. Чи, можливо, Байден йому сам і допоможе своєю інертністю. А час, затухання протестів, відновлення економіки та звикання до епідемії працює на Трампа. Принаймні, аналітики букмекерських контор пояснюють ситуацію так. Поки так. Наблюдаєм.