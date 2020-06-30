Трамп в разговорах с Путиным называл Меркель "глупой", а Мэй "дурой" и ждал одобрения РФ, – CNN

Президент США Дональд Трамп часто проявлял некомпетентность и оскорблял своих иностранных коллег в разговорах с Владимиром Путиным, что может быть использовано Россией в собственных целях.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров. Например, он позволял себе жесткие высказывания в сторону британского премьер-министра Терезы Мэй, которую назвал "дурой", и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую обвинил в глупости.

Источники сообщают, что в разговорах с Путиным Трамп говорил в основном о себе, рекламируя свой "беспрецедентный" успех в построении экономики США и утверждая, насколько он умнее и "сильнее" "безответственных" и "слабых" президентов, которые были до него. При этом, как утверждают спецслужбы, он следил за одобрением Путина.

Высокопоставленный чиновник администрации отмечает, что Путин "просто обыгрывает" Трампа, сравнивая российского лидера с шахматным гроссмейстером, а Трампа – со случайным игроком в шашки. По его мнению, в то время как Путин "дестабилизирует Запад", Трамп "сидит и думает, что он может корчить из себя бизнесмена и крутого парня, чтобы Путин его уважал". Время от времени разговоры Путина и Трампа звучали как разговор "двух парней в бане".

Представители спецслужб были потрясены не конкретными уступками, которые сделал Трамп, а его манерой: Трамп чрезмерно искал восхищения и одобрения со стороны Путина, при этом, как правило, игнорируя основные экспертные знания в области политики и важные вопросы постоянной двусторонней повестки дня, включая права человека и соглашение о контроле над вооружениями.

Трамп часто оправдывал свое уважение к Путину тем, что Россия является крупным мировым игроком и в интересах Соединенных Штатов иметь конструктивные и дружеские отношения, что требует перезагрузки с Москвой через его личный диалог с Путиным.

В отдельных интервью два высокопоставленных представителя администрации, знакомых с большинством телефонных бесед Трампа с Путиным, сказали, что президент наивно преподносит Россию, подрывая более жесткий и реалистичный взгляд, выраженный Конгрессом США, американскими спецслужбами и давним послевоенным политическим консенсусом США и европейских союзников.

"Он уступает преимуществом, которое было с таким трудом завоевано в холодной войне, отчасти предоставляя Путину и России легитимность, которой у них никогда не было" , – сказал один из чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп не хотел признавать вмешательство России в дела США или других стран, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем.