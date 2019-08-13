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Трамп узнал, что рвануло в России: раскрылись секретные испытания

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США удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

Об этом в своем Twitter заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что у США также есть аналогичные технологии, но более продвинутые.

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более совершенные технологии. Взрыв российского "Skyfall" заставил людей переживать о безопасности воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Это нехорошо!" – написал американский лидер.

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Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

"Газета.ру"

Напомним, ранее выяснилось, что причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Как писал OBOZREVATEL, в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Персона
Дональд Трамп
Место
Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
"Жидкая установка". Бабе написавшей заметку о "жидкой установке" нужно писать о пирогах, салатах и вышивании. Мозги жидкие.
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