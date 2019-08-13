Трамп узнал, что рвануло в России: раскрылись секретные испытания

США удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

Об этом в своем Twitter заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что у США также есть аналогичные технологии, но более продвинутые.

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более совершенные технологии. Взрыв российского "Skyfall" заставил людей переживать о безопасности воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Это нехорошо!" – написал американский лидер.

Взрыв под Архангельском "Газета.ру"

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Напомним, ранее выяснилось, что причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Как писал OBOZREVATEL, в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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