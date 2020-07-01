Трамп утвердил переброску войск в Европе для сдерживания России

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе и для сдерживания действий России.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова цитирует DW.

Отмечается, что накануне министр обороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили американскому лидеру план по передислокации войск и тот его одобрил.

Никаких подробностей о передвижении военнослужащих пока не предоставлено. При этом Хоффман подчеркнул, что Пентагон проведет консультации с союзниками по НАТО "о дальнейших действиях" в ближайшие недели.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", – подчеркнул он.

Издание добавляет, что в ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, газета The New York Times со ссылкой на свои источники заявила, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая военнослужащих США.