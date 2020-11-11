Сейчас в США разворачиваются события, которые еще недавно невозможно было представить даже в форме допущения, анекдота или футуристического абсурда. Проигравший президент уцепился в кресло так, как это делает Лукашенко или Путин, только опилки летят от седушки. Ладно это была бы какая-то глухая Евдоэзия, Эхипопия или Берег Слоновой Грусти, а речь идет о мировой сверхдержаве и ее первом лице. Такого странного действа не мог бы организовать самый лютый враг страны, решивший слить ее авторитет в унитаз.

И по большому счету, дело не только в Трампе, поскольку понимая то, что его ждет после дембеля, он безусловно приложит все усилия для того, чтобы удержаться за власть как можно дольше. Перспектива остаться без власти, жены, денег, а возможно и свободы, никак его не радует, а самое главное – при самых печальных раскладах, он может лишиться возможности постить в твиттер и играть в гольф. Поэтому он сейчас поет гимны и кантаты, посвященные честным и чистым выборам.

По этому поводу, на вопрос о позиции президента Трампа, отказывающегося признать очевидное, избранный президент Байден уже сказал следующее: "Я просто думаю, что это позор, откровенно говоря… Единственное, что я могу сказать по этому поводу, тактично – я думаю, что это не поможет будущему президента".

Тем не менее, большая часть сенаторов-республиканцев и члены правительственной команды Трампа (не все) вещают ровно то, что и Трамп. Они говорят о том, что он выиграл, а победу у него украли. И вот это – самое странное, поскольку взрослые и серьезные люди не могут показывать такой массовый психоз.

Ведь для того, чтобы не пороть эту чушь, достаточно было вспомнить слова Трампа, сказанные за пару месяцев до выборов, когда рейтинги четко показывали Трампу проигрыш. Тогда он сказал о том, что опросы подтасованы и что он может проиграть лишь в случае махинаций. Уверенность эта была основана на том, что он чувствовал, как его невыносимо любят американцы.

Более того, уже накануне голосования он прямо сказал, что будет оспаривать результаты выборов, если проиграет их, и наоборот, не станет акцентироваться на любых нарушениях, если выиграет. То есть, чувак прямо сказал, что ему чистые выборы не нужны в принципе, ему нужна победа. Но такое впечатление, что этот бред республиканцы не слышали вовсе.

Ну а самое интересное – не это. Мы уже несколько раз обращали внимание на то, что официально и четко, с соблюдением процессуальных правил, следствием было доказано то, что прошлые выборы состоялись при вмешательстве спецслужб иностранного государства. Более того, доказано то, что это вмешательство повлияло на результат выборов. Вот только следствие не сделало вывод о том, как именно это вмешательство изменило результаты выборов и в чью пользу.

И что самое главное, следствие спецпрокурора Мюллера торпедировал сам Трамп и сенаторы-республиканцы. Проще говоря, они сами не хотели узнать о том, каким образом эти выборы стали скомпроментированными и кто оказался конечным бенефициаром, но они же не дали отработать эту тему и следствию. Оно просто было вынуждено остановиться фактически без выводов.

То есть, уже задокументированный факт проведения нечестных выборов их не просто не заинтересовал, а они его намеренно похоронили, а вот сейчас они бодро рассуждают о том, что они – за правду, за честность и за чистоту… А раньше они где были? Почему их раньше-то не интересовало то же самое?

И вот это все происходит на виду у всего мира. И что же этому миру думать об это цирке? Что думать о таком Сенате? Что думать о том, во что превратилась республиканская партия? И мы таки думаем!

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