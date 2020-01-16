Трамп устроил Зеленскому блокаду перед инаугурацией: появились новые данные

Вице-президент США Майк Пенс отменил свой визит на инаугурацию президента Владимира Зеленского по указанию американского лидера Дональда Трампа.

Такой была месть хозяина Белого дома за отказ Украины начать расследование против экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом в интервью MSNBC заявил Лев Парнас – задержанный соратник адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, передает Bloomberg.

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Оказалось, что на встрече с помощником Зеленского Сергеем Шефиром команде Зе был облъявлен ультиматум: в случае если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с США станут "испорченными".

"Это было после моего телефонного звонка. Беседа, которую я изложил господину Шефиру, была в основном тем, что мне сказали сделать Джулиани и президент, а потом я вернулся к ним, сказав, что он ответит мне позже сегодня вечером", – рассказал Парнас.

По его словам, после этого Шефир заблокировал его в мессенджере WhatsApp. На следующий день визит Пенса в Украину был отменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парнас публично обвинил президента Дональда Трампа во лжи. По его словам, американский глава допустил обман в случае, когда утверждал, что был не в курсе поездок Парнаса и Джулиани в Украину.

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