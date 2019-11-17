"Почему они не платят?" Трамп резко упрекнул Европу из-за Украины

Президент США Дональд Трамп упрекнул страны Европейского союза за недостаточную финансовую поддержку Украины.
Соответствующий пост появился на странице американского лидера в Twitter в воскресенье, 17 ноября. В нем идет речь, в частности, о Франции и Германии.
Трамп отметил, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицали давление с его стороны.
"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление.
Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" –написал Трамп.
Дональд Трамп
Коллаж
Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019
Напомним, в сентябре текущего года глава США говорил, что хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, поэтому будет задерживать помощь Украине.
Ранее Трамп в разговоре с Зеленским заявил о слишком мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ. Он считает, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
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