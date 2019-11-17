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18 ноября • обновлено в 00:52
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"Почему они не платят?" Трамп резко упрекнул Европу из-за Украины

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Президент США Дональд Трамп упрекнул страны Европейского союза за недостаточную финансовую поддержку Украины.

Соответствующий пост появился на странице американского лидера в Twitter в воскресенье, 17 ноября. В нем идет речь, в частности, о Франции и Германии.

Трамп отметил, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицали давление с его стороны.

Новости
https://www.obozrevatel.com/abroad/impichment-trampa-v-ssha-dali-novyie-pokazaniya-o-razgovore-s-zelenskim.htm

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление.

Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" –написал Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Коллаж

Напомним, в сентябре текущего года глава США говорил, что хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, поэтому будет задерживать помощь Украине.

Ранее Трамп в разговоре с Зеленским заявил о слишком мягкой позиции Европы относительно усиления давления на РФ. Он считает, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
политика Европейский Союз
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