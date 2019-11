"Почему они не платят?" Трамп резко упрекнул Европу из-за Украины

Президент США Дональд Трамп упрекнул страны Европейского союза за недостаточную финансовую поддержку Украины.

Соответствующий пост появился на странице американского лидера в Twitter в воскресенье, 17 ноября. В нем идет речь, в частности, о Франции и Германии.

Трамп отметил, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицали давление с его стороны.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление.

Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" –написал Трамп.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying?