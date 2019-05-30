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Трамп угодил в скандал из-за покойного Маккейна: что произошло

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Белый дом потребовал, чтобы корабль ВМС, названный в честь покойного сенатора Джона Маккейна, был убран "из поля зрения" во время недавнего визита в Японию президента Дональда Трампа.

Wall Street Journal сообщает, что представитель ВМС направил на американскую базу Йокосука инструкцию: "Корабль "Джон Маккейн" должен быть вне поля зрения".

На корабле "Джон Маккейн" ведется ремонт после столкновения, которое произошло в 2017 году. По данным источника, судно было сложно убрать на время выступления Трампа на другом корабле во вторник, 28 мая.

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Название корабля скрыли под брезентом, а экипаж получил выходной. Также судно прикрыли баржей.

Сам Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об этом инциденте.

Маккейн и Трамп

Маккейн и Трамп

realist.online

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп намерен встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить вопрос пленных украинских моряков. Встреча состоится уже в июне.

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Персоны
Дональд ТрампДжон Маккейн
Место
Япония
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