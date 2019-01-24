Трамп в Венесуэле бьет по Путину гораздо сильней, чем Обама на Майдане.
Америка перешла к решительным действиям и прямому столкновению с Путиным в Венесуэле - поддержка борьбы с безумным диктатором Мадуро гораздо более сильная и решительная. Дональд Трамп способен на сильные поступки, куда более сильные, чем его предшественник.
В Венесуэле массовая демонстрация на улице, выдвижение парламентом исполняющего обязанности президента... Где-то я такое уже видел. Но Трамп действует на порядок быстрей Обамы в период Революции Достоинства. Трамп не послал спецпредставителя госдепа типа Виктории Нуланд, чтобы уговаривать все стороны быть цивилизованней и держаться в рамках закона - президент США мгновенно признал смену власти народом, признал легитимность нового исполняющего обязанности главы государства Хуана Гауйдо. Вслед за США признание новой оппозиционной Мадуро власти сделали и союзники.
Массовые демонстрации в Венесуэле
В отличие от ситуации на Майдане, США сразу легитимизировали вождей революции как признанных всем миром представителей власти. Теперь в случае, если Мадуро захочет как это уже не раз происходило, утопить восстание в крови, Гауйдо может обратиться за помощью к зарубежным странам, отдавать приказы органам власти, и теперь применение оружия против восставших чревато для диктатора Мадуро тем, что приказ стрелять могут отдать его противники, и у них могут легально появиться и ресурсы и оружие, и хорошо организованные воинские подразделения.
Это как если бы Обама поддержал Турчинова в качестве исполняющего обязанности президента еще в декабре 2013-го после первых демонстраций.
Администрация Обамы считала на то время Украину сферой российских интересов, и для осмысления новой реальности у них ушло очень много времени, что и спровоцировало Януковича и Путина на попытку уничтожить Майдан силовым путем.
Думаю, Америка очень скоро возьмет под контроль Венесуэлу, и это также как и война в Ираке и в Сирии, приведет к получению Америкой контроля за одним из крупнейших источников нефтегазовых ресурсов на планете. США получит контрольный пакет мирового рынка энергоресурсов, и это будет еще один удар по обрушению карточного домика недоимперии Владимира Путина.
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