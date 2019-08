Трамп стал дедом в десятый раз

В понедельник, 19 августа, сын американского президента Дональда Трампа Эрик и его жена Лара объявили о рождении дочери, которая стала десятой внучкой главы США.

"Лара и я с волнением приветствуем приход в этот мир Каролины Дороти Трамп. Мы уже любим тебя!" – написал Трамп-младший в Twitter.

Отреагировал на радостное событие и дедушка со стажем. Президент США поздравил родителей и написал, что очень гордится ими.

Отметим, Эрику Трампу 35 лет. В настоящее время Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший управляют отцовской компанией — The Trump Organization. Его жене Ларе 36 лет и она является советницей президента США, а также ведет программу Real News Update. В сентябре 2017 года у пары родился сын Люк.

CONGRATULATIONS @EricTrump and @LaraLeaTrump, on the birth of Carolina Dorothy Trump. So proud! https://t.co/eSIrFz0zmR