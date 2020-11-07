Трамп стал 11-м президентом, который проиграл выборы. Список

Президент США Дональд Трамп стал 11-м главой государства, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы на высший пост в стране.

Телеканал CNN десятку остальных президентов, которые не смогли переизбраться на второй срок.

По его данным, это:

Джон Адамс (1797-1801; проиграл Томасу Джефферсону в 1800 году)

Джон Куинси Адамс (1825-1829; проиграл Эндрю Джексону в 1828 году)

Мартин Ван Бюрен (1837-1841; проиграл Уильяму Генри Харрисону в 1840 году)

Гровер Кливленд (1885-1889; проиграл Бенджамину Харрисону в 1888 году)

Бенджамин Харрисон (1889-1893; проиграл Гроверу Кливленду в 1892 году)

Уильям Говард Тафт (1909-1913; проиграл Вудро Вильсону в 1912 году)

Герберт Гувер (1929-1933; проиграл Франклину Д. Рузвельту в 1932 году)

Джимми Картер (1977-1981; проиграл Рональду Рейгану в 1980 году)

Джордж Буш-старший (1989-1993; проиграл Биллу Клинтону в 1992 году)

Джеральд Рудольф Форд (1974-1977; проиграл Джимми Картеру в 1976 году)

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден уже объявил себя главой государства.

При этом Трамп считает, что победил на выборах он, а не его оппонент.