Трамп срочно подписал однодневный бюджет США

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал резолюцию о продлении финансирования федерального правительства на сутки.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, документ будет действовать до 21 декабря включительно. Это необходимо для того, чтобы законодатели могли принять окончательное решение по проекту поддержки экономики страны.

"Президент подписал... "Закон о дополнительных непрерывных ассигнованиях на 2021 год", который предусматривает ассигнования... федеральным агентствам до 20 декабря 2020 года для продолжающихся проектов и деятельности федерального правительства", – говорится в сообщении.

Ранее резолюцию о продлении финансирования федерального правительства на сутки утвердили обе палаты Конгресса и Сенат. Это было сделано вечером в воскресенье, 20 декабря, после того, как конгрессмены объявили о достижении соглашения по вопросам финансирования правительства, которая в том числе включает помощь населению от коронавируса, пишет The Hill.

Споры велись из-за того, что Демократическая партия хотела выделения по $1,2 тыс. на человека в качестве госпособия, республиканцы выступила за вдвое меньшую сумму – до $600. Общий размер предлагаемой законопроектом поддержки экономики в период пандемии превышает $900 млрд.

Однодневный бюджет, принятый Трампом, позволит избежать шатдауна – временной приостановки работы ряда федеральных органов власти.

Шатдаун грозит США, если президент не успеет утвердить новое финансирование правительства. Так было, к примеру, в 2018 году: в неоплачиваемые отпуска вынужденно отправили 800 тыс. госслужащих, а простой в работе обошелся экономике страны примерно в $11 млрд, пишет издание.

Это четвертый принятый в стране подобный законопроект о краткосрочном продлении бюджета, начиная с 1 октября.

Как сообщил OBOZREVATEL, накануне, 17 декабря, Трамп вновь пообещал наложить вето на оборонный бюджет, одобренный Сенатом США. Документ в том числе предусматривает военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2".

Американский президент отметил, что его решение "очень расстроит Китай".