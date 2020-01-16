Трамп специально проигнорировал Зеленского в Варшаве – Парнас

Президент США Дональд Трамп не встретился с главой Украины Владимиром Зеленским в Польше в сентябре прошлого года из-за того, что Киев отказался начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом заявил соратник личного адвоката Трампа Руди Джулиани Лев Парнас в интервью американскому телеканалу MSNBC. "Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Однако он использовал ураган как оправдание. Но это было не из-за урагана, а потому, что он был зол из-за того, что Зеленский все еще не сделал ни одной попытки и не приложил усилий для того, чтобы сделать объявление (о начале расследования против Байдена. – Ред.)", – сказал он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп "Факты"

По его словам, именно поэтому глава США попросил вице-президента Майка Пенса поехать вместо него. Он должен был провести с Зеленским беседу о начале расследования против Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парнас также рассказал, что Пенс отменил свой визит на инаугурацию президента Владимира Зеленского по указанию американского лидера Дональда Трампа. Причина была той же, что и в случае с Варшавой.

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