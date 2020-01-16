"Трамп солгал!" Ключевой фигурант "украинского скандала" в США сделал громкое признание

Американский бизнесмен украинского происхождения, связанный с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани, Лев Парнас публично обвинил президента Дональда Трампа во лжи.

Как передает Bloomberg, по его словам, американский глава допустил обман в случае, когда утверждал, что был не в курсе поездок Парнаса и Джулиани в Украину.

"Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента. Трамп точно знал, что происходит", - заявил он в интервью Рэйчел Мэддо из MSNBC 15 января.

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Отмечается, что президент США начал отрицать, что лично знал Парнаса после того, как он и другой партнер Джулиани, Игорь Фруман, были обвинены в нарушениях финансирования избирательной кампании в октябре.

В интервью Парнас признался, что Джулиани поручил ему сообщить украинским чиновникам, что вся помощь США Украине будет приостановлена, если Киев не объявит о расследовании против компании сына Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новую порцию показаний по делу об импичменте Дональда Трампа, полученных от Льва Парнаса.

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