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Трамп собрался выдворить дипломатов Путина из-за дела Скрипаля

2.2тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп готов выслать из страны дипломатов РФ из-за дела об отравлении в британском Солсбери российского шпиона Сергея Скрипаля.

Трамп уже согласился с соответствующими рекомендациями своих советников, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Вероятно, что о высылке российских дипломатов из США будет объявлено уже в понедельник, 26 марта.

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При этом отмечаются, что решение Трампа пока что не является окончательным, поскольку он хочет удостовериться, что европейские союзники Штатов также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

Напомним, 20 марта Великобритания выслала 23 российских дипломата.

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно, что помимо США выслать дипломатов России могут еще 20 стран Европейского Союза. Также в знак солидарности с Великобританией ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампСергей Скрипаль
Место
США
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