Трамп снова заявил о победе на выборах и пригрозил судом

Нынешний глава США Дональд Трамп снова заявил, что выиграл американские выборы президента. При этом предварительный подсчет голосов показал, что победу одержал его оппонент Джо Байден.

Об этом он сообщил в своем Twitter. Также Трамп написал, что намерен подать "большие иски" по итогам выборам в Штатах.

"Я выиграл выборы… Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, – это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы!" – говорится в сообщении.

Также Трамп еще раз подчеркнул, что не признает результаты выборов. "Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь", – написал он в сети.

Однако, по данным CNN, Байден уже набрал 306 голосов выборщиков, при нужных 270. У Трампа – 232. Данные в Fox News также похожие: Трамп – 232 голоса, Байден – 290 без учета результатов подсчета голосов в штате Джорджия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что он "легко выиграл" выборы, если посчитать "законные голоса".