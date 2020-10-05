Трамп скрывал, что болен коронавирусом, несколько дней – The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп якобы знал, что болен короновирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом. Однако он решил не извещать об этом общественность до получения результатов повторного теста.
Такую информацию обнародовала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что президент США узнал, что инфицирован, еще в четверг вечером, 1 октября, перед появлением на Fox News. Однако, выступая в эфире телеканала, американский лидер не признался, что уже имеет позитивный тест.
По словам осведомленных людей, Трамп хотел подтвердить свой диагноз результатами более тщательного скрининга на коронавирус, поскольку сомневался в экспресс-тесте. Поэтому на телевидении президент США якобы соврал, заявив, что сдал тест, однако не знает результатов. "Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром", – сказал Трамп 1 октября.
Но источники утверждают, что на самом деле политик к тому времени уже все знал. Более того, глава Белого дома просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их. "Никому не говори", – приказывал ему президент США.
Отметим, что расписание Трампа за неделю до того, как ему поставили диагноз COVID-19, включало мероприятие в Розовом саду, президентские дебаты и поездки в три штата.
Напомним, 4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.
Позже стало известно, что коронавирус у Трампа начали лечить стероидным препаратом дексаметазон. Как сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли, препарат начали использовать после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.