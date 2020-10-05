Трамп скрывал, что болен коронавирусом, несколько дней – The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп якобы знал, что болен короновирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом. Однако он решил не извещать об этом общественность до получения результатов повторного теста.

Такую информацию обнародовала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что президент США узнал, что инфицирован, еще в четверг вечером, 1 октября, перед появлением на Fox News. Однако, выступая в эфире телеканала, американский лидер не признался, что уже имеет позитивный тест.

По словам осведомленных людей, Трамп хотел подтвердить свой диагноз результатами более тщательного скрининга на коронавирус, поскольку сомневался в экспресс-тесте. Поэтому на телевидении президент США якобы соврал, заявив, что сдал тест, однако не знает результатов. "Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром", – сказал Трамп 1 октября.

Но источники утверждают, что на самом деле политик к тому времени уже все знал. Более того, глава Белого дома просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их. "Никому не говори", – приказывал ему президент США.

Отметим, что расписание Трампа за неделю до того, как ему поставили диагноз COVID-19, включало мероприятие в Розовом саду, президентские дебаты и поездки в три штата.

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