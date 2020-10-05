Трамп скрывал, что болен коронавирусом, несколько дней – The Wall Street Journal
Президент США узнал о болезни после экспресс-теста, но решил пройти более тщательное обследование
Уже будучи инфицированным, Трамп посетил телеэфир
Давая интервью, он соврал, что еще не знает своих результатов
Президент США Дональд Трамп якобы знал, что болен короновирусом еще за пару дней до того, как официально заявил об этом. Однако он решил не извещать об этом общественность до получения результатов повторного теста.
Такую информацию обнародовала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что президент США узнал, что инфицирован, еще в четверг вечером, 1 октября, перед появлением на Fox News. Однако, выступая в эфире телеканала, американский лидер не признался, что уже имеет позитивный тест.
По словам осведомленных людей, Трамп хотел подтвердить свой диагноз результатами более тщательного скрининга на коронавирус, поскольку сомневался в экспресс-тесте. Поэтому на телевидении президент США якобы соврал, заявив, что сдал тест, однако не знает результатов. "Я узнаю результаты этим вечером или завтра утром", – сказал Трамп 1 октября.
Но источники утверждают, что на самом деле политик к тому времени уже все знал. Более того, глава Белого дома просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их. "Никому не говори", – приказывал ему президент США.
Отметим, что расписание Трампа за неделю до того, как ему поставили диагноз COVID-19, включало мероприятие в Розовом саду, президентские дебаты и поездки в три штата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.